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        Haberler Gündem Güncel Çukurova'da kadınlara "savunma" dersi | Son dakika haberleri

        Çukurova'da kadınlara ücretsiz yakın savunma dersi

        Çukurova Belediyesi'nin ücretsiz açtığı kursta kadınlara yakın savunma dersi veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:29
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        Çukurova'da kadınlara "savunma" dersi
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        Adana'nın Çukurova Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Yakın Savunma Sporu Kick Boks" kursu açıldı.

        Hayal Park Spor Salonu'nda başlayan kursta, 15 yaş üstü kadınlara ücretsiz yakın savunma dersleri veriliyor.

        Antrenörler Şahin Temel ve Melahat Doğan tarafından verilen kursta, katılımcılara pozisyon alma eğitimi ve yakın muharebe konusunda temel bilgiler aktarılıyor.

        Kursiyerler, kendilerine yönelik fiziki bir şiddet karşısında nasıl savunma yapabileceklerini öğrenme fırsatı buldukları için Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti.

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