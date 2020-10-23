Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve vatandaşlarla görüşmelerine devam ettiğini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum."