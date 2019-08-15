Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Mersin ekibi, 24 yaşındaki Coffey ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Adelaide Lightning formasıyla Avustralya Ligi'nde geçiren 1,85 metre boyundaki oyuncu, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Coffey, önceki takımında 17,5 sayı, 8,5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.