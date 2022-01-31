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Çukurları mozaik sanatıyla onaran ‘Kaldırım Şairi’

Fransa’da Ememem adlı mozaik sanatçısı, 2016’dan itibaren asfaltlar ve kaldırımlarda zamanla oluşan çatlakları mozaik sanatıyla dolduruyor. Mozaik sanatçısı kendisini `Kaldırım Şairi´ olarak tanımlıyor

31.01.2022 - 10:36 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Fransa´da ilk defa 2016´da bir kaldırım çukurunu mozaikle doldurup bir sanat eserine dönüştüren ve büyük beğeni toplayan mozaik sanatçısı Ememem, ilham kaynağı ve sanatı hakkında DHA'ya açıklamada bulundu.

     

  • Fransız mozaik sanatçısı, atölyesinin karşısındaki kaldırımda gördüğü çukuru mozaikle doldurup bu ilk esere bakarak etkilenenleri görünce, sanatındaki yolculuğunun sonunda anlamını bulduğunu vurguladı.

     

  • Kendisini `Kaldırım Şairi´ olarak da tanımlayan Ememem, eserlerinin sabahları yoldan geçenlere hitap eden sürrealist şiirler olduğunu ifade etti.

     

  • Ememem, Türkiye´den bir davet alırsa kesinlikle geleceğini ve bu daveti bekleyeceğini ayrıca belirtti.

     

  • SANATININ ADINI, `SU BİRİKİNTİSİ´ KELİMESİNDEN TÜRETTİ

    Ememem sanatını şöyle ifade ediyor;

    "Öngörülemeyen bir zevk tarafından öfkeyle motive edilen bir dizi araştırma ve sanatsal arzu."

     

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