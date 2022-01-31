2016´daki ilk kaldırım eserine kadar mozaik sanatıyla birçok denemeler yaptığını belirten Fransız sanatçı, "Bu ilk kaldırım giydirmesini ortaya çıkarmak kaçınılmazdı. Hayatımda daha önce olan her şey beni buna yönlendirdi" ifadelerini kullandı.