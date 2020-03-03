03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi - HAKKARİ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Polislerin kıyafet ve kırtasiye ve kırtasiye malzemesi dağıtımı- Polisleri öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirmesi yapması- Hijyen malzemesi dağıtımı
Çukurca'da öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimiHAKKARİ (AA) - Çukurca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerdeki öğrencilere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitim programı düzenledi.İlçe merkezi ve köylerdeki okulları ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsüne karşı alınacak önlemler konusunda öğrencileri bilgilendirdi.Emir Şaban İmam Ortaokulu, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu ve Yukarıakkaya köyündeki Şehit Asteğmen Salim İzleyen İlkokulu'nda giden polisler, öğrencilere koronavirüsünden korunma yollarını anlattı, temizlik, kırtasiye malzemesi ve giysi yardımında bulundu.
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