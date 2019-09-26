Ekranların başarılı yapımlarından birisi olan SHOW TV'nin fenomen dizisi ' Çukur'un başarılı oyuncusu Necip Memili, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Evden gelen siparişleri almak için alışveriş merkezinde bulunan markete uğrayan başarılı oyuncu, "Kusuruma bakmayın lütfen. Evden bekliyorlar, çok acelem var" açıklamasında bulundu.

Bu acelesine rağmen sevenlerinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Memili ile hatıra fotoğrafı çektiren sevenleri, "Ekranlarda göründüğü gibi sert karakterli bir insan değilmiş, çok şaşırdık" açıklamasında bulundu.