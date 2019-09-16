Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur bu akşam 3. sezonun 1. bölümüyle ekrana gelecek.

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.

“Çukur” merakla beklenen 3. sezonuyla bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. Sezon 1. Bölüm Tanıtımları!