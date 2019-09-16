Çukur 3. sezon 1. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur'da, Koçavalılar yaşadıkları büyük kayıpların ardından şimdi de hayatlarının en büyük acılarıyla karşı karşıya. Çukur'un kadrosuna iddialı iki isim Damla Sönmez ve Hazal Subaşı katıldı. İştte Çukur yeni sezon bölümü ve detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM SHOW TV'DE

Çukur dizisinin yeni sezondan ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izleniyor. Çukur'un şu an yayınlanan bölümünü aşağıdaki canlı yayın linki yoluyla izleyebilirsiniz.

ÇUKUR İZLE (SHOW TV CANLI YAYIN)

ÇUKUR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.

DAMLA SÖNMEZ VE HAZAL SUBAŞI ÇUKUR’DA!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un yeni sezonu için geçtiğimiz günlerde “kayıt” denildi. 3. sezonu büyük heyecanla beklenen diziye son olarak başarılı oyuncu Damla Sönmez ile genç oyuncu Hazal Subaşı dahil oldu.

İki sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren ‘Çukur’un yeni sezonu merak yaratmaya devam ediyor. Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan dizinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak. Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez ile genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı, ‘Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.

Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla beklenecek.