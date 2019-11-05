Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Dağhan’ı alt etmeyi başaran Yamaç, sıradaki hedefi Murtaza’ya yöneldi. Karşılarında kimse kalmayana kadar mücadeleye devam edecek olan Koçovalı kardeşler, Murtaza’nın karşısına çıktı. Murtaza ise Cumali’nin elini öperek ona bağlılığını ilan etti.

"BÜKEMEDİĞİN ELİ ÖPECEKSİN!"

HEM REYTİNGLERDE HEM DE SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.99 izlenme oranı (rating),23.44 izlenme payı (share),AB’de 9.75 izlenme oranı (rating),23.14 izlenme payı (share),Total’de 10.44 izlenme oranı (rating),24.68 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #kırmızıbalık etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 30 dakika dünyada ise 5 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, AZER’İN ANNESİ FADİK’İ KURTARDI!

Rehin tutulan ve kardeşleriyle tehdit edilen Azer, malları bulmak için harekete geçti. Yamaç kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca, Azer’in annesi Fadik’i evlerinde misafir etti. Bu sırada annesini her yerde arayan Azer, kardeşlerini kurtarmak için Akın’dan malların yerini öğrenmeye çalıştı. Akın, kardeşi Karaca’yı ele vermemek için susarken Kutay’ı hesaba katmadı. Kutay’ın ele verdiği Karaca’yı kaçıran Azer malların yerini öğrenmeye çalışırken Akın, kardeşinin kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkıştı.

İŞTE YAMAÇ'IN FADİK'İ KURTARDIĞI O ANLAR;

KOÇOVALILAR BALIKÇI HASAN’IN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Aliço’nun şifreli konuşmasını çözmeye çalışan Yamaç’ın yardımına Ferhat koştu. Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifre “Kırmızı balık”ın peşine düştü ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaştı. Komutan Yavuz Çoban, sıkı bir askeri eğitimden geçirdiği Aliço’yu, Yamaç ve Selim’i kullanarak köşeye sıkıştırdı.

İŞTE ALİÇO'NUN ŞİFRESİNİ ÇÖZDÜKLERİ O ANLAR;

YAMAÇ BALIKÇI HASAN'IN PEŞİNDE;

“BÜKEMEDİĞİN ELİ ÖPECEKSİN!”

Aliço’ya ulaşamayan Yamaç, Cumali ile birlikte diğer hedefi Dağhan’a yöneldi. Bu sırada Karaca’nın kaçırıldığını öğrenen Selim, kızını kurtarmak için harekete geçti. Murtaza’nın Yamaç ve Cumali’yle karşı karşıya geldiği anlar ise tansiyonu yükseltti. Cumali ve Yamaç’ı karşısında bulan Murtaza’nın, Cumali’nin elini öptüğü anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Murtaza’nın “Bükemediğin eli öpeceksin!” sözlerinin dikkat çektiği final sahnesinde Koçovalılar herkesten güçlü olmak için çıktıkları bu yolda ilk adımlarını birlikte attı.

YAMAÇ'TAN DAĞHAN'A BÜYÜK OYUN;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın,“Yamaç Koçovalı ben!” diyerek kapının önünde duran asker kökenli iki adamla boğuştuğu sahnede heyecan giderek yükseliyor. İçeri girmek isteyen Yamaç’a geçit vermeyen adamlar Yamaç’ın son hamlesiyle neye uğradığını şaşırıyor. “Girerim!” sözleriyle arabayı adamların üzerine süren Yamaç kapıyı kırarak içeri girmeyi başarırken, olacaklar merakla bekleniyor.

İŞTE ÇUKUR'UN 3. SEZON YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE!