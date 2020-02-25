25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Damla’nın tekrar gözaltına alınması ve Çağatay’ın kötü sürpriziyle umutsuzluğa kapılan Yamaç’ı, Emmi sabırlı olması konusunda uyardı. Babasından kalan boşluğu doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izlemeye karar verdi. Çukur’u daha fazla tehlikeye atmamak için Çağatay’ın karşısına çıktı ve Çağatay’a boyun eğerek ekran başındakileri şoke etti.
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de ise 9.04 izlenme oranı (rating),19.38 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 8.98 izlenme oranı (rating),18.12 izlenme payı (share),AB’de 7.43 izlenme oranı (rating),16.86 izlenme payı (share) elde etti. #babaolmak etiketi Twitter Türkiye'de 16 saat 40 dakika dünyada ise 40 dakika TT listesinde kaldı.
YAMAÇ, DAĞILAN KOÇOVALILARI TOPLAMAYA KARAR VERDİ!
Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye döndü. Vartolu’nun da yardımıyla Akın ve Damla’yı cezaevinden çıkaran Yamaç, ailenin bütün bireylerini bir araya getirmeye çalıştı. Sultan’a babasının katili konusunda hesap veren Vartolu bir yandan aileye girmenin, diğer yandan Saadet’le barışmanın mutluluğunu yaşadı. Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan’ın yanında aldı fakat Yamaç’ın kararı belliydi. Karaca’dan Azer ve ailesi arasından seçim yapmasını isteyen Yamaç, Karaca’nın ailesinin yanına dönmesiyle rahat bir nefes aldı. Çok zor bir seçim yapan Karaca’nın Azer’den ayrıldığı duygusal anlar ekran başındakileri derinden etkiledi.
“Hepimiz Çukur’a gireceğiz!”
Karaca yol ayrımında;
ÇAĞATAY’DAN YAMAÇ’A SÜRPRİZ!
Damla’nın Cumali’ye hamile olduğunu söyleyerek büyük bir sevinç yaşattığı bölümde Yamaç uzun zaman sonra ailesini aynı çatı altında toplamayı başardı. Çukur’daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına giren Koçovalılar, aldıkları sevkiyat işinin Çağatay’ın oyunu olduğunu anladı. Silah sevkiyatını başarıyla tamamladıklarını düşünen Koçovalı kardeşler Çağatay’ı karşılarında buldu. Damla ise polisler tarafından tekrar gözaltına alındı.
Koçovalılar uzun bir zaman sonra bir arada;
Çağatay’dan Yamaç’a sürpriz;
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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