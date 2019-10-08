Zirvenin değişmeyen sahibi Çukur!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.57 izlenme oranı (rating),23.99 izlenme payı (share),AB’de 8.53 izlenme oranı (rating),21.42 izlenme payı (share),Total’de 9.69 izlenme oranı (rating),24.15 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #ÇukurEvimizYamaçBabamız etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 35 dakika dünyada ise 4 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

CUMALİ, KARDEŞİNE YARDIM EDİYOR!

Yamaç’ı, Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali’nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç’ın yaralarına müdahale etti. Yamaç’ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç’a Çukur’a dönmesi konusunda baskıda bulundu.

GİZEMLİ KİŞİ YAMAÇ'I KURTARIYOR;

YAMAÇ VE NEHİR’DEN MUHTEŞEM DANS GÖSTERİSİ

Çukur sokaklarında dolaşan Yamaç’ı beklemediği bir sürpriz karşıladı. Yamaç’ın yanına gelen Nehir, kararlar almadan önce neler yaptığını ona göstermek istedi. Birlikte bir parka giden ikili dans etmeye başladı. Bütün müzik türlerinde dans eden Yamaç ve Nehir’in “Erik Dalı” performansı ise göz doldurdu.

YAMAÇ VE NEHİR'DEN ERİK DALI PERFORMANSI;

YAMAÇ, ÇUKUR’A GERİ DÖNDÜ!

Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalıştı. Hapishanede zor günler geçiren Vartolu’yu ziyaret eden Yamaç, Aliço’nun mesajlarına da ulaştı. Aliço’nun ölmediğini öğrenen Yamaç, umutlandı ve Çukur’a geri döndü. “Çukur evimiz, Yamaç babamız!” sözlerinin yankılandığı final sahnesinde; Yamaç’ı tekrar Çukur’da gören Akın büyük bir şok yaşadı.

VE YAMAÇ ÇUKUR'DA;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, “Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!” sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

İşte "Çukur"un 3. Sezon 5. Bölümünden İlk Sahne!