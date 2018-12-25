Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünün finalinde nefesler tutuldu. Ersoy’la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu. “Yamaç öldü mü?”, “Yamaç’ı kim vurdu?” sorularının cevabı büyük bir merakla beklenecek.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesi heyecan yarattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Ağabeyinin karşısına çıkan Selim’in nasıl davranacağı ve Cumali’nin ne tepki vereceği merakla beklenecek.

ÇUKUR’DA AİLE HER ŞEYDİR!



Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.20 izlenme oranı (rating),24.59 izlenme payı (share),AB’de 10.13 izlenme oranı (rating),22,73 izlenme payı (share),Total’de ise 10.99 izlenme oranı (rating),23.27 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #aileherşeydir etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #aileherşeydir etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 15 dakika, dünyada 4 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.



VARTOLU, SAADET’E VE OĞLUNA KAVUŞTU!



Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto’nun dediklerini yapan Vartolu, Yamaç ve Selim’le de güçlerini birleştirerek harekete geçti. Karakuzulara hiç beklemedikleri bir oyun oynayan Vartolu, Selim’in Lal Fındık’ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Onları eve getirdiği anlar ekran başındakileri derinden etkilerken, Yamaç da gözyaşlarını tutamadı.

Ersoy’un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Çeto’nun Ersoy’u öldürdüğü sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı. Verdikleri kayıplar sonrasında Çukur’dan çıkmaya karar veren Karakuzular, Çukur’a Koçovalıları da almamak için mücadele etmekten vazgeçmediler.

‘Çukur’, heyecan dolu yeni bölümleriyle Ocak ayında Show TV’de ekrana gelecek!