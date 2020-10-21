Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Çukur başında silahla nöbet tutan teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mardin'de 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarına karşı yürütülen operasyonlar sırasında kazdıkları çukurun başında silahlı nöbet tutarken yakalanan teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

21.10.2020 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Çukur başında silahla nöbet tutan teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis
AA

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık C.E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, terör örgütü PKK mensuplarına karşı yürütülen çukur operasyonları döneminde çukur başında silahlı nöbet tutarken güvenlik güçlerinin titiz operasyonuyla beraberinde patlayıcı madde ve sahte kimlikle yakalandığını anımsattı.

Sanığın yakalanamaması ve patlayıcının infilakı neticesinde birden fazla askerin veya polisin şehit olmasına neden olabileceğini belirten savcı, teröristin cezalandırılmasını talep etti.

Sanık da savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanığı "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanığa, "patlayıcı madde bulundurmak"tan 6 yıl 8 ay ve 20 bin lira, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 4 yıl 6 ay ile "terör örgütü propagandası" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
ABD kahraman Türk'ü konuşuyor
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
İlginç korona uyarısı! Evden çıkmadan dişlerinizi fırçalarsanız...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
Antalya'daki kayalıklarda tehlikeli eğlence
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
Osmaniye'deki orman yangınında evi zarar gören öğrenciye tablet hediye edildi
Osmaniye'deki orman yangınında evi zarar gören öğrenciye tablet hediye edildi
İran Sağlık Bakanı, koronavirüse karşı yeterli destek alamamaktan yakındı
İran Sağlık Bakanı, koronavirüse karşı yeterli destek alamamaktan yakındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X