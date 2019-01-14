Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın yaşam savaşı verdiği, Selim’in Cumali’ye sert çıktığı, Çukur’da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 48. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 15. bölümünde Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto’nun dediklerini yapan Vartolu, Selim’in Lal Fındık’ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Ersoy’un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Çeto’nun Ersoy’u öldürdüğü sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı. Ersoy’la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 21 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!