Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Çukur nefes kesen 4. sezon 10. bölümüyle dün gece ekrandaydı. Çukurlular ve Erdenetliler'in bir kez daha karşı karşıya geldiği Çukur 102. bölümde neler oldu? İşte Çukur 102. bölüm...

ÇUKUR 102. BÖLÜM FULL İZLE

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ÇUKUR 102. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim ve Çukurlular, silah alışverişi için geldikleri yerde Erdenetler'in saldırısına uğradı. Yamaç, saldırdıkları kişilerin Çukur olduğunu görünce onları korumak için elinden geleni yaptı. Çukurlular'ı saldırıdan sağ salim kurtarmayı başardı ancak silahları ve parayı geri alamadı.

Erdenetler'in Çukur'a bir kez daha zarar vermesi üzerine harekete geçen Yamaç, bunun bedelini ödetmek için nefesleri kesen bir hamle yapmaya hazırdı. Murtaza'nın da Yamaç'a yardım etmek istemesi ise herkese büyük sürpriz oldu. Diğer tarafta Çukur da uğradıkları saldırıdan sonra bir çıkar yol ararken Cumali, Erdenetler'den paraları geri alacağını söyledi. Bunun için Aliço'dan yardım isteyen Cumali'ye gizli bir destek Yamaç'tan geldi. Aliço'ya, Cumali'ye iletmesi için bir adres veren Yamaç, böylelikle Erdenetler'in altın taşıyacağı tırın yerini söyledi.

Adresi alır almaz harekete geçen Cumali, altın yüklü tıra saldırmak için pusuda beklerken Yamaç da yardıma geldi. Cumali'nin Yamaç'a olan öfkesi aralarında yine gerilime neden olsa da iki kardeşin çıkan çatışmada birbirini kolladığı anlar aralarındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu. Finalde Çağatay Erdenet soyulduklarını öğrenince büyük bir öfke yaşarken, Çukur'un intikamını alan Yamaç'ın keyifli halleri dikkat çekti. Yamaç ve Çağatay arasında yaşanan çekişmede bundan sonra neler olacağı ise büyük merak konusu oldu.