25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Mahkeme gününün gelip çattığı, Koçovalı kadınların adliyeye geldiği tanıtımda onları korku dolu gözlerle izleyen Yamaç ve Cumali’nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Tehlikenin adım adım yaklaştığı, çıkan çatışmanın heyecanı yükselttiği tanıtımda Damla, Akın’la ilgili verdiği haberle Yamaç’ı şoke ediyor.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇUKUR 3. SEZON 5. SON BÖLÜM
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 5. bölümünde Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Polisler tarafından baskın yiyen Cumali, Damla’nın yardımıyla kaçmayı başardı. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden oldu. Kenan’ın oğlu Dağhan babasının intikamını almak için Çukur’a gelerek Yamaç’tan Cumali’yi istedi. Yamaç bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kaldı ve Şenol’un yardımıyla kurduğu oyunla nefesleri kesti. Efsun, Yamaç’la buluşma yerine geldiğinde beklemediği bir saldırıyla karşılaştı ve saldırıyı Yamaç’ın gerçekleştirdiğini düşündü. Saldırının arkasındaki kişinin Makbule çıkması izleyenleri şoke etti. Şenol’la birlikte Dağhan’ın mekânına giden Yamaç planıyla Dağhan’ı köşeye sıkıştırdı. Akın, İdris Koçovalı’nın emanetlerini Yamaç’a devretti, bu gelişme karşısında sakin kalarak ekran başındakileri şaşırtan Akın’ın planı merak uyandırdı. Yamaç, tüm mahalleliyi Çukur’u korumak için mücadeleye çağırırken, hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde buldu. Yamaç’ın yaşadığını Azer’e söyleyen Efsun, içine düştüğü oyundan habersizken Azer, Yamaç’a “teke tek” teklifinde bulundu.
ÇUKUR 72. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş, Salih Kalyon ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.
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