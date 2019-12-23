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Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da, heyecanla beklenen yeni bölümünden internete özel tanıtımı yayınlandı. Babasının katilini öğrenmek için Berlin’e giden Vartolu’nun, Medet'le maceraları tüm hızıyla devam ediyor. İkilinin gittikleri barda kavga çıkarmak yerine eğlendikleri tanıtımda yaşadıkları izleyenleri gülümsetiyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 14. bölümüyle ekrana gelecek. Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak.

YAMAÇ SONUNDA KENDİSİNİ KURTARANIN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte Çukur'un 3. Sezon 14. Bölüm 3. Tanıtımı: