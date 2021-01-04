Reyting rekortmeni Çukur dizisi 110. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 111. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 111. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÇUKUR'DA 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Cengiz'e iki bilmece sorduğu tanıtımda paralarının ve oğlu Ogeday'ın tehlikede olduğunu duyan Cengiz'in yapacağı hamle merak konusu oluyor.

Cengiz, yanan paraları karşısında büyük bir yıkım yaşarken, Ogeday'ı kurtarmak için harekete geçen Kulkan'ın çukura düştüğü anlar ise dikkat çekiyor.