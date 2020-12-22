Reyting rekortmeni Çukur dizisi 108. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 109. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA 108. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki savaşa yeni katılan Kulkan, Çukur'un karşısına hiç beklemedikleri yerlerde çıkarken bir yandan da Nehir ve Efsun’u rehin tutmaya devam edecek.

Güçlerini birleştiren Nehir ve Efsun Erdenetler’in elinden kurtulmak için harekete geçecek. Bir süredir Çukur’u uzaktan takip eden Nedim’in Koçovalılar’dan sürpriz bir isteği olacak.

Cengiz Erdenet’i bitirmeye bir adım daha yaklaşan Yamaç, Kulkan’ın hiç beklenmeyen hamlesiyle bir kez daha çok zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.