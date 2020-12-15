Ekranların sevilen dizisi Çukur 4. sezon 15. bölüm bu akşam saat 20.00'de ekranlara geldi. Sevilen dizi Çukur'da gözler şimdi yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANIR YAYINLANMAZ HABERİMİZDE YER ALACAK

ÇUKUR 107. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 107. Bölümünde Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak.

Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

ÇUKUR 107. SON BÖLÜM İZLE