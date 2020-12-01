Çukur 4. sezonda heyecan durulmuyor. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 4. sezon 13. yeni bölümüyle ekranlara geldi...

"YAMAÇ KOÇAVALI GELİYOR DE, SAKLANSINLAR!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Efsun'un Yamaç'ı uyarmak için geldiği sahnede Yamaç, abisinin öldüğünü söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cengiz'e ve Çağatay'a açıkça tehdit mesajı göndererek "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyen Yamaç'ın neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 106. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi. Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı ve onun hayatına karşılık kendi sevdiklerini koruyacağını belirtti.

Cumali, Ogeday'ı öldürmeye çalışırken yine karşısında Yamaç engeliyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü. Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı. "Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşini affetti ve ikili arasındaki gerilim sona erdi.

Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi. Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı.

Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı. Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı. Diğer tarafta Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürürken, yapacağı hamle şimdiden büyük merak konusu oldu.

ÇUKUR 105. BÖLÜM İZLE