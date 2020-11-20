Çukur 104. yeni bölüm fragmanında; uzun bir aradan sonra evine gelen Yamaç ve kardeşleri arasında neler olacağı heyecanla bekleniyor. İşte Çukur 104. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 104. FRAGMAN

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'in tüm aile bireylerini davet ettiği kahvaltıda Yamaç'ı bekleyen tatsız sürprizler vardı. Aldatıldığını düşünen Efsun kahvaltıya katılırken, Yamaç gördüğü manzara karşısında öfkesine hakim olamadı. Diğer tarafta Cengiz'in davet ettiği Ankaralı Namık, Yamaç'ın karşısına yeni bir sorun olarak çıktı. Yamaç ve Çukur'un daha önceden cezalandırdığı Sefa'nın babası olan Namık, oğluna yapılanların hesabını soracağını söyledi. Bu açık tehdit karşısında hemen Çukur'u uyarmak isteyen Yamaç, Selim'e ulaştı ancak mahalleye yaklaşan tehlikeyi engellemek mümkün olmadı.

Sefa'nın yaptığı ani saldırılarla Çukur adeta bir savaş alanına döndü. Yaşanan kaos sırasında Sefa, Fidan'ı zorla götürmek isterken Çukurlular müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan çatışmada Meke vurulurken, bu saldırılar herkesi bir araya getirdi. Koçovalılar, açılan bu savaşın hesabını sormak için harekete geçti. Sefa bir kez daha mahalleye saldırmak için geldiğinde karşısına çıkan Cumali Koçovalı'yı ve aniden etrafını saran Çukurluları görünce neye uğradığını şaşırdı. Abluka altına alınan Sefa kaçmaya çalışırken, peşine takılan Çukurlu gençler takibe başladı.

Sefa, babasına koşup olanları anlatınca Namık, Cengiz'in tekrar kapısını çalmaya karar verdi. Cengiz ve Namık, Yamaç'tan Çukur adına bir özür bekliyordu ancak Yamaç giderek köşeye sıkıştığını hissettiği anda annesinden gelen hamleyle adeta yeniden kendini buldu. Sultan, Erdenetler'in evine giderek Yamaç'a kendi elleriyle yaptığı pilavı götürdü. Annesini birden karşısında gören Yamaç şoke olurken, bu hareket onu yeniden kendine getirdi. Cengiz ve Namık'a özür dilemeyeceğini söyleyen Yamaç rest çekerek kim olduğunu açıkça gösterdi. Heyecan dolu bu final anları ise akıllara "Eski Yamaç Koçovalı geri mi döndü?" sorusunu getirdi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!