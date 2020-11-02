4 sezondur SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur, milyonları ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Çağatay ile Yamaç arasındaki flaş gelişmenin öne çıktığı Çukur 101. bölümden sonra dizisinin takipçileri "Çukur 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye sormaya başladı....

ÇUKUR 4. SEZON 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak.

Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

ÇUKUR 102. BÖLÜM İLK SAHNE YAYINLANDI MI?

Çukur 102. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...