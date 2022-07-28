Cudi Dağı'nda festival ateşi

Binlerce yıl öncesinden sürüp gelen kadim bir gelenek yeniden hayat buluyor. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan Cudi Festivali, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde düzenleniyor.

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla 30 Temmuz düzenlenecek festivalde birçok etkinliğin yanı sıra; Hatay Medeniyetler Korosu, Grup Tillo, Dengbej Grubu ve Şırnak Müftülüğü İlahi Grubu’nun dinletileri sahnelenecek. "Şırnak, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir ve şehri olmaya devam edecektir" diyen Şırnak Valisi Osman Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Nuh Tufanı ve Cudi Dağı birçok dinî inanışa göre insanlar ve hayvanlar için yaşamın yeniden başlaması anlamını taşır. Kadim Mezopotamya havzasında yaşamın yeniden doğuşu ve medeniyetlerin dirilişi Cudi’nin eteklerinden başlar. Nuh tufanı, ikinci bir yaratılışı temsil etmektedir. Nuh Tufanı, nasıl ki o yıllarda zalimlerin helak olmasını simgeliyorsa, bugün de düzenlediğimiz bu festival, ülkemize ve özellikle bu bölgede yaşayan halkımıza karşı zulmeden bölücü terör örgütünün helak olduğunu ve helak olmaya devam edeceğini simgelemektedir."

ŞIRNAK ARTIK FESTİVALLERLE ANILIYOR

Irak sınırında yer alması nedeniyle bir dönem terör saldırılarının gerçekleştiği bölgede, güvenliğin sağlanmasının ardından, festival bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

Vali Osman Bilgin

Şırnak'ın adının artık festivallerle anılmaya başladığını ifade eden Şırnak Valisi Osman Bilgin "Şehrimizin adı artık hain terör örgütünün bölücü propagandalarıyla değil; Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ve üstün başarıları sayesinde festivallerle anılmaya başlamıştır. İsteğimiz Hz. Nuh’un mirasının hak ettiği yere ulaşması için, Hz. Nuh ve tufanla ilgili inancı taşıyan tüm insanların, Cudi etrafında bütünleşmesini sağlamaktır. Cudi Dağı’nda, Hz. Nuh’un makamında tüm vatandaşlarımızla birlikte olmak temennisi ile" şeklinde konuştu.