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Cüce ineği görmek için oraya akın ettiler

Bangladeş'in başkenti Dakka'da geçimini hayvancılıkla sağlayan bir ailenin sahibi olduğu 23 aylık Rani isimli cüce inek görenlerin ilgisini çekiyor. Rani'nin dünyanın en küçük ineği olduğunu iddia eden sahipleri, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

13.07.2021 - 09:47 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bangladeş'in Dakka kentinde geçimini hayvancılıkla sağlayan bir ailenin sahibi olduğu 23 aylık Rani isimli cüce inek ülkede yoğun ilgi görüyor.

     

  • Sahiplerinin dünyanın en küçük ineği olduğunu iddia ettiği minik Rani'nin 51 cm boya, 66 cm uzunluğa ve 26 kg ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor.

     

  • Rani'nin dünyanın en küçük ineği olduğunu iddia eden çiftlik sahipleri Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulduklarını ifade ediyor.

     

  • 3 günde 15 binden fazla kişinin gördüğü cüce inek özellikle ülkedeki turistler tarafından büyük ilgi çekiyor.

  • İneği ziyaret eden 30 yaşındaki Rina Begum, "Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Asla" dedi.

     

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