Çubuk’ta muhtarlara yardım kolisi dağıtıldı - ANKARA

AA

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenini lojistik merkezinde çalışmaları inceledi.Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilk etapta 500 gıda kolisi ve maskelerin muhtarlara teslim edildiğini belirtti.Ramazan ayında çalışmaları artırdıklarını kaydeden Demirbaş, şöyle dedi:"Bir taraftan kurduğumuz ekiplerle ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşırken diğer taraftan da mahalle muhtarlarımızın aracılığı ile kırsal mahallerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere kolilerimizi muhtarlarımıza teslim ettik. Ayrıca bugün hem muhtarlarımızın kullanımı için gerekli tüm hijyen malzemeler ile maskelerin bulunduğu paketleri hem de mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere maskelerin de dağıtımını yaptık. Vatandaşlarımıza gıda yardımı dağıtarak ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz."