Çubuk’ta Muhtarlar Günü kutlandı - ANKARA

AA

İlk program Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Çubuk Muhtarları Derneği Başkan Vekili Aytekin Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Şen, muhtarlık görevinin önemine değindi. Muhtarların mahallesine ve köyüne yürekten bağlı ve mahalle sakinleri için var gücüyle çalışan neferler olduğunu vurgulayan Şen, "Muhtar hiçbir ayrım yapmadan kanunlar çerçevesinde elinden geldiğince vatandaşına yardımcı olmaktadır. Köyünü, mahallesini kendi evi gibi görmekte özverili ve fedakarca çalışmaktadır." dedi.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından muhtarlardan oluşan heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ı makamında ziyaret etti.İlçedeki bir düğün ve konferans salonunda kendisinin ev sahipliğindeki programda konuşan Demirbaş, görev yaptığı sürece her zaman her ortamda muhtarlarla bir araya gelerek yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini söyledi.

Yeni hizmet binasının 2 Kasım'da açılacağının müjdesini veren Demirbaş, fiziki şartlarının daha elverişli olduğu yeni binada daha fazla bir araya geleceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

‘’İnşallah yeni hizmet binamızda büyük toplantı salonlarında daha çok bir araya gelerek ilçemizin meselelerini daha çok konuşacağız. Bundan sonraki süreçte bu tür toplantıları yeni belediye binamızda gerçekleştireceğiz. 2 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlarımıza yeni binamızda hizmet vereceğiz. Pandemi döneminde belki imkanlarımız biraz kısıtlı olsa da hizmetlerimizi aksatmadığımız gibi tüm mahalle muhtarlarımızın bizden taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah birlikte dayanışmayla aşacağımız bu süreci atlattıktan sonra tüm enerjimizi projelerimize vererek bir bir hayata geçireceğiz.’’

Muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü olduğunu söyleyen Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ise salgın sürecinde de muhtarların hafife alınamayacak kadar mühim bir görevi ifa etmeye çalıştığını belirtti.Keleş, muhtarlara gayret ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından Dernek Başkan Vekili Şen'e plaket, ilçenin tek kadın muhtarı Gülsüm Kahyaoğlu’na çiçek verildi.