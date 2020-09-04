Çubuk'taki orman yangını kontrol altına alındı

Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında dün çıkan orman yangınına, çevre il ve ilçelerden çok sayıda orman yangın söndürme ekibinin yanı sıra Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.
Karadan ve havadan müdahalenin yapıldığı yangında ekipler yaklaşık 15 saat söndürme çalışması yaptı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Yaklaşık 21 hektarlık alanın etkilendiği bildirilen yangına, 27 arazöz, 10 iş makinesi, yaklaşık 250 personel, 15 teknik eleman, 3 helikopter, 21 su tankeri, çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.
- "Yangının piknikçiler tarafından çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor"
Yangının ilk saatlerinden itibaren Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bölgeye gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını takip etti.
Kaymakam Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir çabanın sonucunda yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını ancak piknikçiler tarafından çıkarıldığı üzerine durulduğunu dile getiren Kaymakam Keleş, şunları söyledi:
"Gece boyu süren yoğun bir çabanın sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şimdi arkadaşlar soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sonucunda 21 hektarlık bir orman ve örtü alanının yandığı tahmin ediliyor. Ancak kesin ölçümler yangın sonunda tespit edilecek. Şu anda 27 arazözümüz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 90 oranında yangın kontrol altına alınmış durumda ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 21 tankerimiz civar belediyelerden, Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyemizden araçlar burada su takviyesi yapıyor. İnşallah bugün sonuna doğru tamamen yangını söndürmüş olacağız."
Yangını söndürmek için çalışan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise başkent Ankara’nın ve ilçelerinin akciğerinin yanmasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Vatandaşları doğal güzellikleri korumak adına çok dikkatli olmaya davet eden Demirbaş, "Vatandaşlarımızın çok duyarlı olmaları gerekmektedir. Doğal güzelliklerimizi korumak noktasında ilk görev bizlere düşüyor. Tüm tedbirleri alarak piknik yapmamız gerekiyor veya gerekirse hiç yapmamak gerekiyor. Uzun yıllar sonrası oluşan bu güzelliklerin korunması gerekiyor." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!