Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, maske üretimine başlayan halk eğitimi ziyaret etti - ANKARA

AA

Başkan Demirbaş, Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, belediyenin katkılarıyla üretime başlanılan maske üretimini inceledi. Başkan Demirbaş, evlerinde gönüllü olarak çalışan usta öğreticileri tek tek görüntülü arayarak, teşekkür etti.Başkan Demirbaş, yeni tip koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana Çubuk Belediyesi olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.Halk Eğitim Merkezi’nin usta öğreticilerinin canla başla evlerinde maske üretmesinin yaşanan süreçte önemine işaret eden Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:"Koronavirüse karşı mücadelemiz sürüyor. Bizler de ilçede genelinde mücadele ederken sizlerin de gönüllü olarak bu mücadeleye maske üreterek destek vermeniz takdire layık bir harekettir. Tüm ilçe halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Burada hem ekonomik anlamda bir tasarruf sağlanmış olacak hem de ilçemizin maske ihtiyacı karşılanmış olacak. Maske üretiminde mücadele eden başta ilçe Halk Eğitim Müdürümüz Mustafa Mesçioğlu olmak üzere tüm halk eğitim çalışanlarına ve bu konuda destek veren Kaymakamımız Adem Keleş beye ilçe halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte koronavirüsü yeneceğiz inşallah."Yapılan üretimin tüm aşamaları hakkında bilgi veren Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mesçioğlu da, "Öğretmenlerimiz usta öğreticilerimiz ve tüm çalışanlarımız elini taşın altına koydu. İnşallah haftalık 10 bin adet olarak üretime başladık." diye konuştu.