Cübbeli Ahmet Hoca, Habertürk'te 'Selefi dernekler silahlanıyor' şeklindeki iddiasıyla ilgili konuşuyor:

Dün Emniyet'te 3 saat kadar oturduk. 5 tane dosya götürdüm. Her biri 3-4 sayfadan ibaret. Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı. CNN'de geçen konuşmam çözülmüş. Moda mod kelime üzerine gidildi. Bu kelimeler üzerinden Batman'da kimleri kast ediyorsunuz dendi. Batman ve Adıyaman üzerinde duruldu. 2000 meselesi soruldu. Orada da ismini verdim, bir abimiz bana dernek olarak bilgi vermişti. Devlette memuriyeti olmamakla birlikte bazı camialarda vazife yapmış abimiz. İŞİD'in senin üzerinde hazırlığı var gibi bana bazı bilgiler verdi. Selefiler çok artıyor dedi, 2000 kadar dernek dedi. Hatta benimle arabada konuştu, yol kenarına çektik. Bu bilgi doğru bilgi. Ben nakilci bir insanım. Nakilciliğe hocalığımdan alıştığım için, kelimesi kelimesine anlatırız.

Bu iki sene evvelki mesele. Ben kendisine telefon ettim. Senin konuşmana itibaren bu lafı naklettim. Şimdi iş geldi ciddiyete bindi. 'Onlar da bilirler ama bu çokluktan kinaye bir laftır' dedi. Çokluktan kinaye olunca dernek lafının resmi bir yapılanmadır. Sayın Süleyman Bakan Bey de açıkladı, 'Biz suç görmeden müdahale yapamayız' demişti. Hal böyle olunca da dernek lafıyla bu bağdaşmıyor. Haliyle yapılanma.

Emniyet bana '2 bin lafını nereden biliyorsun' dedi. Ben de 'falan abimiz' dedim. Onu tanıdılar. O abimiz bir 2 bin lafı telaffuz etmişti. Ben de bu olay üzerine telefon ettim, 'tehlikenin boyutlarını beyandır, çokluktan kinayedir' dedi.

Ben İslam alemini, vatanımızı tehdit eden üç vasiyet ettim. Bir diyalogcuların misyoner faaliyetlerine yol açıp insanların hıristiyanlaşmasına ve dolayısıyla ülkenin bölünmesine sebep olması. FETÖ'yü kast ediyorum. Bu çıktı mı? İkincisi Ehl-i Beyt adı altında Sünni müslümanların Şiileştirilmesi. Hepimiz Ehl-i Beyitçiyiz. Ama Ehl-i Bey mezhebinden bahsediliyor. Üçüncü uyarım selefi düşünce adı altında Vehabiliğin aşılanması. Kaç kez televizyonlara ihtar da çektim, ben tarikat lideri değilim, şeyh değilim. Hatmi şerif yaptırma görevlisi de değilim. Hoca efendimiz Mahmut Hocaefendi 'Evladım sen ilimle uğraş' dedi. Ben Mahmut Efendi'nin talebesiyim.

Emniyet'te dedim ki, "Bu hususta çalıştığım 3-4 kanalım var. Reddiyelerle ilgili olduğum için. Ebu Haris bana reddiye yapıyor, tekfir ediyor. İzmir'deki selefi vasat kitabevinin başındaki adam. Bu adam 'Bu devlet kafir, askerlik yapmanın hükmü kafirliktir. Askerde patates soğan soysa da kafir. Devletin imamlarına kafir' diyor. Bunların sesli kayıtları var. Biz senelerdir bu adamlara kürsüden reddiye yaptık. Bu devlet bizim devletimiz. Mahmut Efendi bize hep bu şuuru vermiş. Askerliğe gitmek için beklediğini biliyoruz. Biz böyle bir Mahmut Efendi'nin yetiştirdiği talebeleriz. Alparslan Türkeş'le görüşürlerdi bizim evde.

Türkeş 'Sizin 80 darbesinde ifadeleriniz alındı. Hep ifadelerinize baktım, inceledim' derdi. 'İfadelerinizde devlete, millete, vatana zarar verecek hiçbir ifadenizi vermedim. Allah'ı da kızdırmamışsınız, devleti de kızdırmamışsınız' demişti.

Emniyet'te 'sen bunu nereden biliyorsun' dediler. Ben de sosyal bir insan olduğumu sevenimin çok olduğunu söyledim. Van, Malatya, Tokat, İzmir'dekiler oradakileri biliyor. Biz kimseye kafir demeyiz. Biz 'müslümanım' diyen hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Bu adamlar kafir derken şu anda savcı olan birine 'Bu kanunlar şeriata göre değil, laik düzene göre olduğu için' hepsi kafirdir diyor.

Allah'ın indirdiğinin hak oduğunan inanmayanlara kafir diyor Ehli Sünnet. Bir adam cami imamı da olsa, Mekke'de imam da olsa, 'Kur'anın bu hükmü yanlıştır, geçerli değildir, kabul etmiyorum' derse bu adam kafirdir. Böyle şeyhler de var. Bir adam derse ki 'Ben memurum önümde bu kanunlar var. Mer'i hukuka göre karar veriyorum. Ama ben Kur'an'daki hükümlere inanıyorum. İnkar etmiyorum' derse bu adama biz kafir demeyiz.

Selefi amele kafir diyor. Namaz kılmayan kafir diyor. Biz namaz kılmayana kafir demiyoruz. Selefi kabir ziyareti yapana kafir diyor. Tarikata girenlere kafir diyor. Bunların dolayısıyla karıları boş olmuştur diyor. Şu anda bunlar hep serbest konuşuyor, Youtube'de var. Adam tarikata girmiş, kabire ziyarete gitmiş o zaman karısı nikahsızdır diyor. Ebu Haris 'biz ilgileniriz' diyor. Milyonların kadınlarına 'Kocanız kafir, demokrat olan da, tarikata giren de, kabire giden de kafirdir, boşsunuz. Gelirseniz sizinle ilgileniriz' diyor.