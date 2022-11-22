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CSO'da İspanyol ve İtalyan rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 25 Kasım'da CSO ADA ANKARA'da, İtalyan şef Antonio Pirolli ve İspanyol piyanist Judith Jauregui ile İtalyan ve İspanyol bestecilerin yer alacağı konserde; Gerónimo Giménez, Manuel de Falla ve Ottorino Respighi’nin eserlerini seslendirilecek.

Giriş: 22.11.2022 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
CSO'da İspanyol ve İtalyan rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezon boyunca verdiği cuma konserlerinde bu hafta İtalyan ve İspanyol bestecilerin renkli eserleriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak. CSO’ya sıklıkla konuk şef olarak davet edilen, opera ve senfoni repertuvarına hakimiyeti ile tanınan şef Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra; müzikal gücüyle sınırları aşan piyanist Judith Jauregui’ye eşlik edecek. Uluslararası alanda isminden övgü ile söz ettiren Jauregui, İngiliz International Piano dergisi tarafından “yaratıcı sezgiye sahip, hayal gücü yüksek, izleyicileri derinden etkileyen çarpıcı bir piyanist” olarak tasvir ediliyor.

Renkli İspanyol Bahçelerinden Görkemli İtalyan Danslarına

Antonio Pirolli yönetimindeki orkestra, konserde ilk olarak İspanyol besteci Gerónimo Giménez’in "Luis Alonso'nun Düğünü"nden 'Intermedio'yu seslendirecek. İspanyol besteci Manuel de Falla'nın solo piyano ve orkestra için yazdığı “İspanya Bahçelerinde Geceler”, İspanyol piyanist Judith Jauregui tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin “Saba Melikesi Belkıs” ve Manuel de Falla'nın “Üç Köşeli Şapka” eserlerini müzikseverler için yorumlayacak. Bu eşsiz konser 25 Kasım’da CSO ADA ANKARA Ana Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

Konser hakkında detaylı bilgi için “cso.gov.tr” adresi ziyaret edilebilir. Biletler “biletinial.com” adresi, “SanatCepte” uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir

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