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        Haberler Müzik CSO, Atatürk'ü konserle andı

        CSO, Atatürk'ü konserle andı

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 10 Kasım'da Atatürk'ü özel bir konserle andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:47
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        CSO, Atatürk'ü konserle andı
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        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara’da 10 Kasım’da verdiği özel konserde; askeri ve siyasi dehasıyla adını dünya tarihine altın harflerle yazdıran, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği iki değerli sanatçıyla andı.

        Opera, bale ve senfonik eser repertuvarıyla ülkemizin önde gelen orkestra şeflerinden Naci Özgüç yönetiminde gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Özel Konseri’ne solist olarak beş kıtada 80 ülkeyi kapsayan müzik kariyeriyle, uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul edilen 'Piyanonun Kraliçesi' devlet sanatçısı Gülsin Onay konuk oldu.

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        Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni Operası Üvertürü ile başlayan konserde; Gülsin Onay Mozart'ın Re Minör tonundaki 466 Köher sayılı Piyano Konçertosu’nu yorumladı. Konserin ikinci bölümünde ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ludwig van Beethoven'ın "Kahraman" anlamındaki Mi Bemol Majör tonundaki 3 numaralı senfonisi 'Eroica'yı Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen seslendirdi.

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        #Atatürk
        #CSO

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