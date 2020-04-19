CSO arp sanatçısı Akyol'un "korona terapi" konserlerine Japonya'dan ilgi

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mart ayının başında Harvard Üniversitesi'nde verdiği konser ve ABD turnesinden döndükten sonra kendini karantinaya alan Akyol, koronavirüsle mücadele edenlerin, stres atıp rahat uyumaları için Instagram'dan konserlere başladı.Akyol'un hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gece saat 23.00'te Instagram üzerinden canlı yayınladığı konserler büyük ilgi görüyor.CSO sanatçısı ve arp grup şefi Çağatay Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinden her yaştan kişinin etkilendiğini, durumun ciddiyetini görünce arpin terapi gücünü kullanmayı düşündüğünü söyledi.Konser projesine "Korona terapi" konserleri ismini verdiğini belirten Akyol, "Arp dinlemenin 1970'lerde ABD'de kurulan enstitülerde felçli, kanserli ve engelli hastaların tedavisinde etkili sonuçlar verdiği tespit edilmiş. Terapi oluyormuş hastalar için. Halen yaygın olarak bu tedavi ABD'deki hastanelerde kullanılıyor. Terapik kristal su damlacıkları sesini son derece gergin bu dönemde nasıl kullanırım düşünürken, herkesin bu enstrümanla rahatlamaya ihtiyacı olduğunu kanaatine vardım. Her pazartesi, çarşamba ve cuma, yetişkinler için kendi Instagram hesabımdan gece saat 23.00'te konser veriyorum." diye konuştu.- Çocuklar için her akşam saat 21.30'da konserDışarı çıkma kısıtı bulunan çocukların rahat uyumaları için ise "Uykudan önce" ismiyle de yeni konserlere başlayacağını belirten Akyol, şöyle devam etti:"Her gün saat 21.30-22.00 arası Instagram hesabımdan çocuklar için de konser vereceğim. Çocuklar için yapacağım bu konserler, 20 Nisan'da başlayacak. Çocukların, anne ve babalarının onlara kitap okuması ile benim arpimin eşliğinde uyumalarını istiyorum. Çocuklar dışarıya çıkamama gibi bir sıkıntı içindeler. Televizyonlarda da hep koronavirüs programları yapılıyor. Çorbada biraz tuzum olsun, arpin su sesi damlacıkları çocuklarımızın kulaklarında mutluluk yaratsın ve mışıl mışıl uyusunlar istiyorum."Herkese mümkün olduğunda evde kalmalarını tavsiye eden Akyol, güzel günlere az kaldığını; dünyanın her şeyin üstesinden gelebileceğine inandığını ifade etti.Akyol'un Türkiye'de ilgi gören konserleri, Japonya'da da ilgi çekti. Arpin terapik gücüne inanan Japonlar, sosyal medyadaki başlıca müzik sayfalarında 24 Nisan Cuma ve 1 Mayıs'taki konserlerin reklamlarını paylaştı.
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