Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 43 yaşındaki Sırp teknik adamın istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunduğu ve kabul edildiği belirtildi.

Son olarak Bulgaristan Kupası finalinde normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada Lokomotiv Plovdiv'e penaltılar sonucunda 5-3 kaybeden CSKA Sofya, ligde ise şampiyonluğu Ludogorets'e kaptırmıştı.

Milos Kruscic, geçen yıl ekim ayında CSKA Sofya'da teknik direktörlük görevine getirilmişti.