Bulgaristan'ın ezeli rakip iki takımı CSKA Sofya ile Levski koronavirüs salgınından bu yana dün ilk defa derbi maçına çıktı. Berabere biten karşılaşma sonrası, CSKA Sofya´nın iki oyuncusunun yüksek ateş sebebiyle maça çıkmadığı ve forvet Tomi Juric´in koronavirüs olduğu tespit edildi. Derbi maçı sonrası, CSKA Sofya takımının tüm oyuncularının karantinaya alındığı açıklandı.
CSKA Sofya´dan Tomi Juric ve Stefano Beltrame´nin, böyle bir önemli maçta sahaya çıkmaması taraftarlar arasında memnuniyetsizlik yaratmıştı. Mücadele öncesinde kontrolleri yapılan Tomi Juric ve İtalyan forvet Stefano "Teto" Beltrame´nin 38 derece ateşlerinin olduğu anlaşıldı.
Tomi Juric´in PCR testi sonucunda koronavirüs olduğu tespit edilirken ikinci bir test daha yapılacağı belirtildi. CSKA Sofya Teknik Direktörü Stoyço Stoilov, basına yaptığı açıklamada bütün oyuncularının, Sofya yakınındaki Pançarevo´da bulunan tesislerde 14 günlük zorunlu karantinaya alındığını ifade etti. Öte yandan Tomi Juric´in konoravirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CSKA Sofya Kulübü'nün yeniden testten geçeceği belirtildi.
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