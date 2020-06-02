CSKA, Nikola Milutinov'u transfer etti

CSKA Moskova, Olympiakos ile mukavelesi biten Nikola Milutinov'u kadrosuna kattı. Rus ekibi, başarı basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 5 sezondur Olympiakos forması giyen ve 2015 NBA Draft'ında San Antonio Spurs tarafından 26. sıradan seçilen Sırp pivot, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 24 maçta 10.3 sayı, 8.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

CSKA, iç transferde de Mike James'in kontratını uzatmıştı.

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