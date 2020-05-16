CSKA Moskova Kulübü, 44 yaşındaki Abzhelilov'un koronavirüs yüzünden gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Evli ve iki çocuk babası olan Rus Abzhelilov, daha önce Soyuz Zarechny, CSK VVS Samara, Arsenal Tula, Khimki ve Rusya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.