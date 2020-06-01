CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mike James'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan formasıyla 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olan ABD'li oyun kurucu, Rus ekibine geçen yıl katılmıştı.