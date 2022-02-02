2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk oluyor. Ekibimiz, deplasmanda yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı karşılaşması beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.