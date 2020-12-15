THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk oldu. Anadolu Efes, maçı 100-65'lik skorla kaybetti. Avrupa kupalarında 700. maçına çıkan Efes, EuroLeague'de bu sezon 14. maçında 7. kez yenildi. CSKA ise 14. maçında 10. galibiyetini aldı.

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