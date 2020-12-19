Liverpool, Premier Lig'in 14. hafta mücadelesinde Crystal Palace'ın konuğu oldu. Henüz 3. dakikada Minamino'nun golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 35. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golü hazırlayan Mane bu kez Firmino'nun asistini gole çevirdi.

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde sahne alan bu kez Firmino oldu. Brezilyalı yıldız Andrew Robertson'ın pasıyla rakip fileleri havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi: 3-0

İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool 52. dakikada Jordan Henderson'la 4. golünü buldu.

Firmino 68. dakikada bir kez sahne aldı ve farkı 5'e çıkaran isim oldu.

Mücadelede son dakikalara girilirken Mohamed Salah 81. dakikada skoru 6-0'a getiren golü kaydetti. Mısırlı yıldız 84'te bir gol daha atarak farkı 7'ye çıkardı.