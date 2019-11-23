Premier Lig'de yenilgisiz lider durumda bulunan Liverpool, 13. hafta maçında Crystal Palace'a konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısında gol olmazken 49. dakikada ilginç bir pozisyon yaşandı ve Liverpool 1-0 öne geçti. Topla ceza sahasında buluşan Mane'nin vuruşunda kaleci Guaita topu çeldi ve top direkten sekerek öbür direğe doğru yöneldi. Crystal Palace savunmasının çabası yeterli olmayınca Mane, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada 82. dakika oynanırken Zaha maça dengeyi getirdi. Townsend'in asistini gole çeviren futbolcu skoru 1-1'e taşıdı.

Liverpool, bu gole 3 dakika sonra cevap verdi. 85'te sahne alan Roberto Firmino Liverpool'u yeniden öne geçirdi.

Mücadelede uzatma dakikaları oynanırken Zaha, 90+3'te inanılmaz bir gol kaçırdı ve Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Palace ise 13. hafta sonunda 15 puanda kaldı.