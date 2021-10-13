Sezon açıldı

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Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, sezonun ilk konserini verdi. Bu özel konserde orkestra, piyanist Gülsin Onay'a eşlik etti. Konserin tam kaydı çok yakında online platformda da müzikseverin ilgisine sunulacak

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Cemal Reşit Rey Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, 2021 - 2022 sezonunun ilk konserini verdi. Orkestra konserde, Fransız besteci C.Saint-Saëns'ın 100. ölüm yıldönümü anısına, 2'nci Piyano Konçertosu eserini icra etti. Orkestra ardından, romantik dönemin Norveçli besteci ve piyanisti Edvard Grieg'in popüler eseri olan Piyano Konçertosu'nda piyanist Gülsin Onay'a eşlik etti. Onay, seyircinin yoğun alkışlarının sonrası Schumann ve Saygun'dan iki eserle bis yaptı.