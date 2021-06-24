Normalleşme süreciyle birlikte, uzun bir aradan sonra İstanbullulara “gerçek müziğin canlı müzik” olduğunu hatırlatmayı amaçlayan “İstanbul’da Senfonik Yaz” başlıklı konser dizisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin ardından İstanbul’un iki yakasındaki parklarda ücretsiz olarak tekrarlanacak.
CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un, “Büyük Bir Gece Müziği”, “Bir Yaz Akşamı”, “Dansa Davet” ve “Yaz Masalları” temalarıyla oluşturduğu programla aynı zamanda müzikseverler, “Klasik Olan Ne Ki?”, “Müzik neden zamansız, sınırsız? Neden “klasik” olurmuş?” sorularının cevabını birlikte vermeye davet ediliyor.
CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilecek en popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisinde; tanınmış solistlere ek olarak genç yeteneklerde eşlik edecek.
Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix’ten satışa sunulurken, parklardaki konserler ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak.
“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı
Büyük Bir Gece Müziği
3 Temmuz Cumartesi saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
4 Temmuz Pazar saat:20.00/Büyükçekmece Amfi Tiyatro
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Cem Mansur
Solist: Murat Usanmaz, gitar
F. Mendelssohn (189-1847) "Bir Yaz Gecesi Rüyası" (Uvertür, Scherzo, Nocturne, Düğün Marşı) parantez içindekiler bilboard ve afişlerde olmamalı, sadece web sayfasında)
J. Rodrigo (1901-1999) Gitar Konçertosu “Aranjuez"
M. Mussorgsky (1839-1881) “Çıplak Dağda bir Gece”
Bir Yaz Akşamı
30 Temmuz Cuma saat:19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
31Temmuz Cumartesi saat:20.00 /Maltepe Sahil (ücretsiz)
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Can Okan
Solist: Çağ Erçağ, viyolonsel
M. İ. Glinka (1804-1857) “Madrid’de bir Yaz Gecesinin Hatıraları”
G. Fauré ((1845-1924) “Elégie"
A. Glazunov (1865-1936) “Yaz”
P. İ. Çaykovski (1840-1893) İtalyan Kapriçyosu
Dansa Davet
20 Ağustos Cuma 19.30/Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
21 Ağustos Cumartesi saat:20.00/ Topkapı Kültür Parkı Parkı
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Cem Mansur, Atıf Taner Çolak
Solist: İdil Yünkuş, keman
C. Saint-Saens (1835-1921) “Samson ve Dalila”dan Bachanale
“Havanaise"
A. Borodin (1833-1887) Poloveç Dansları
U. C.Erkin (1906-1972) Köçekçe
Masallar
17 Eylül Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
18 Eylül Cumartesi saat:20.00/ Kalamış Sahil(ücretsiz)
CRR Senfoni Orkestrası
Şef: Cem Mansur
Solist: Hale Soner Kekeç, soprano
J. Offenbach (1819-1880) “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle
Operetlerden Aryalar
P. İ. Çaykovski (1840-1893) “Fındıkkıran” Süiti
P. Dukas ((1865-1935) Sihirbazın Çırağı
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