CRR'de piyano resitali

Türkiye’de iki piyano yüksek lisans çalışmasını yapan tek ikili olma özelliğini taşıyan piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, 22 Ocak Salı akşamı yeni çıkan albümleri "Hands" ile Cemal Reşit Rey sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Blanc et Noir adıyla uluslararası birçok müzik festivalinde yer alan ve dünya sahnelerinde Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini farklı yorumlarıyla renklendiren Şekeranber ve Çetiner; yeni albümlerinde bir kez daha geleneksel Türk müziğini ve Klasik Batı müziğini orijinal bir müzikal anlayışla harmanlayarak iki piyano repertuvarına yeni bir soluk getiriyorlar.

“Hands”de Mozart, Moszkowski, Rachmaninoff, Shostakovich ve Fazıl Say gibi bestecilerin yapıtlarını iki piyano için aranje eden ikili “İki enstrümanda, iki kişilikte, çoklu kültürlerde; BİR olmak...” mottosuyla üretiyor.

İtalya’da düzenlenen “Ibla Grand Prize World Music” yarışmasına Türkiye’den katılan yegane piyano ikilisi olarak 200 yarışmacının arasından sıyrılıp “Jüri Özel Ödülü” almaya hak kazanan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner; “Hands” albümündeki düzenleme ve yorumlarıyla bir kez daha büyük yankı uyandırmaya hazırlanırken konserlerini ve akademik kariyerlerini de hız kesmeden sürdürüyorlar.