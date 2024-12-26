Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti

Avustralya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ve Crocodile Dundee filmindeki sahneleriyle tanınan Burt isimli timsahın, yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü bildirildi.

Avustralya'nın Darwin şehrinde bulunan bir akvaryum ve sergi alanı olan Crocosaurus Cove, Burt'un 90 yaşının üzerinde olduğunun tahmin edildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

REKLAM advertisement1

Hayvanat bahçesi yetkilileri, "Bu ikonik hayvan, yıllardır ziyaretçilerimiz ve film severler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Onu kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Film yıldızı Burt Reynolds'ın adını taşıyan timsah, 1980 yılında Reynolds Nehri'nden yakalanmış ve daha sonra film yapımcıları tarafından bir timsah çiftliğinde bulunmuştu. Crocodile Dundee, 1986 yılında yayınlandığında dünya çapında büyük bir başarı elde etmişti. Filmde Paul Hogan ile rol alan timsah, 5 metre uzunluğunda ve 700 kilo ağırlığındaydı.