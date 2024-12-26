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        Haberler Yaşam Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti

        Crocodile Dundee filmindeki timsah hayatını kaybetti

        Crocodile Dundee filminde rol alan timsahın hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:58
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        Crocodile Dundee'nin meşhur timsahı hayatını kaybetti
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        Avustralya'daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan ve Crocodile Dundee filmindeki sahneleriyle tanınan Burt isimli timsahın, yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü bildirildi.

        Avustralya'nın Darwin şehrinde bulunan bir akvaryum ve sergi alanı olan Crocosaurus Cove, Burt'un 90 yaşının üzerinde olduğunun tahmin edildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

        Hayvanat bahçesi yetkilileri, "Bu ikonik hayvan, yıllardır ziyaretçilerimiz ve film severler için büyük bir ilham kaynağı oldu. Onu kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

        Film yıldızı Burt Reynolds'ın adını taşıyan timsah, 1980 yılında Reynolds Nehri'nden yakalanmış ve daha sonra film yapımcıları tarafından bir timsah çiftliğinde bulunmuştu.

        Crocodile Dundee, 1986 yılında yayınlandığında dünya çapında büyük bir başarı elde etmişti.

        Filmde Paul Hogan ile rol alan timsah, 5 metre uzunluğunda ve 700 kilo ağırlığındaydı.

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        #Crocodile Dundee
        #timsah
        #burt
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