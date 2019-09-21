Ünlü Hollandalı şair Slauerhoff'un ve Shakespeare'in birçok şiirini Fado ile bir araya getiren Cristina Branco, Fado'dan çoğunlukla beklenen acı, hasret ve çaresizlik şarkıları yerine hayattan keyif alan şarkılara imza atıyor.

Son yıllarda Portekiz müziğinde daha çağdaş tınılara yönelen Cristina Branco, 2016 yılında Menina, 2018 yılında Branco albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Son zamanlardaki en büyük heyecanlarından biri de yazmak olan Cristina Branco, alkali beslenme üzerine “RoadCook” isimli bir de kitap yayımladı.

Yeni albümlerinden ve 20 yılı aşan müzikal yolculuğunun en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak Cristina Branco, 20 Ekim’de saat 20.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda olacak.