İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Mundo Deportivo, 'Ronaldo Real Madrid'e geri dönsün mü?' diye anket açtı. Eflatun-Beyazlı taraftarların %93'ü 'evet' şıkkını onayladı. Express.co.uk geçtiğimiz günlerde, Ronaldo’nun Real Madrid’e döneceğini yazmıştı.

"KARANTİNAYA UYUYORUM"

Öte yandan Ronaldo'nın Madeira Stadı'nda antrenman yapması tepkilere neden oldu. CR7 bu eleştirilere ise, "İdman dışında dışarıya çıkmıyorum ve karantina kurallarına uyuyorum" diye cevap verdi.