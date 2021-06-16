Cristiano Ronaldo: ''Su için''

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Cristiano Ronaldo’nun Macaristan maçı öncesinde su şişesini kaldırması, EURO 2020’nin sponsorlarından olan şirketin hisselerinin 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğrattı. Yetkililer şirketin 242 milyar dolarlık hisselerinin, 238 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Ronaldo’nun gazlı içecekleri sevmediği halihazırda biliniyor.

Cristiano Ronaldo’nun ‘‘Su için’’ tepkisinin ardından Paul Pogba da bira şişesini kaldırdı. Cristiano Ronaldo’ya gönderme yapan Fransız futbolcu da bu sefer bira şişesini basın toplantısı sırasında kaldırdığı görüntülerle damga vurdu.

Pogba bu hareketi neden yaptığı bilinmiyor ancak yorumlar Fransız futbolcunun, Müslüman olması gerekçesiyle bira şişesini kaldırdığına odaklandı.

Bir Euro 2020 sözcüsü konuyla ilişkin, ''Basın konferanslarımıza varışta oyunculara Coca Cola ve Coca Cola Zero ile birlikte su ikram ediliyor. Herkes, içecek tercihlerini yapma hakkına sahiptir.'' ifadesini kullandı.