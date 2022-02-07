İKİZ BEBEK BEKLİYORLAR

Üçü taşıyıcı anneden, biri de sevgilisi Georgina Rodriguez'den olmak üzere dört çocuğu olan Ronaldo, bugünlerde yeniden babalığa hazırlanıyor. Çift, ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.